Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend nahe Nulllinie

Die Eli Lilly-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 1'365,74 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'402 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'376,98 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'342,07 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'345,41 USD. Von der Eli Lilly-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 209'223 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'452,72 USD. Dieser Kurs wurde am 05.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 6,37 Prozent wieder erreichen. Am 30.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 850,65 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 60,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Eli Lilly-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,82 USD. Eli Lilly liess sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.40 Mrd. USD – ein Plus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 17.60 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 35,33 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Megatrends 2027: Welche Aktien jetzt echte Dauerläufer sind

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Eli Lilly von vor 10 Jahren verdient

Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck