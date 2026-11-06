Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag gefragt

Die Eli Lilly-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 1'366,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'376,98 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1'345,41 USD. Zuletzt wechselten 105'571 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Bei 1'452,72 USD erreichte der Titel am 05.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,31 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.04.2026 auf bis zu 850,65 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Eli Lilly-Aktie 60,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,82 USD aus. Eli Lilly gewährte am 29.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,21 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 24.40 Mrd. USD gegenüber 17.60 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 35,33 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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