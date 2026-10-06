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06.10.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verteuert sich am Abend

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly verteuert sich am Abend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 1'157,78 USD.

Eli Lilly
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Die Eli Lilly-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 1'157,78 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'826 Punkten tendiert. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'176,26 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'147,05 USD. Zuletzt wurden via New York 152'747 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1'292,60 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Eli Lilly-Aktie somit 10,43 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 18.10.2025 auf bis zu 786,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 6,00 USD an Eli Lilly-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Eli Lilly veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 7,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22.97 Mrd. USD – ein Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 36,59 USD je Aktie in den Eli Lilly-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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