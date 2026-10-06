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06.10.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly präsentiert sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Eli Lilly konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 1'151,21 USD.

Eli Lilly
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Um 16:28 Uhr sprang die Eli Lilly-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 1'151,21 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'820 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1'176,26 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1'147,05 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 69'360 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Eli Lilly-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 786,02 USD am 18.10.2025. Mit Abgaben von 31,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Eli Lilly-Aktionäre betrug im Jahr 2025 6,00 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 äusserte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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