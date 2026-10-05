Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Abend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 1'149,83 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'778 Punkten notiert. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'165,67 USD. Mit einem Wert von 1'150,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 132'810 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1'292,60 USD. Dieser Kurs wurde am 20.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,42 Prozent könnte die Eli Lilly-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 786,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 31,64 Prozent sinken.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.97 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 15.56 Mrd. USD eingefahren.

Von Analysten wird erwartet, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,59 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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