Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 1'158,90 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'756 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'165,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'150,76 USD. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 65'735 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2026 auf bis zu 1'292,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Kursplus von 11,54 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (786,02 USD). Mit Abgaben von 32,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,88 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es stand ein EPS von 7,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly noch ein Gewinn pro Aktie von 6,29 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.97 Mrd. USD gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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