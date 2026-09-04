Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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04.09.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagabend mit Verlusten
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 1'142,07 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die Eli Lilly-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 1'142,07 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'714 Punkten realisiert. Der Kurs der Eli Lilly-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1'140,67 USD nach. Bei 1'148,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 142'996 Aktien.
Bei 1'292,60 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Bei 712,13 USD fiel das Papier am 26.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 37,65 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,88 USD. Im Vorjahr hatte Eli Lilly 6,00 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 6,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22.97 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 15.56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 36,39 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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