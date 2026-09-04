Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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04.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly tendiert am Freitagnachmittag schwächer
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1'142,37 USD abwärts.
Das Papier von Eli Lilly gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 1'142,37 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'726 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'142,00 USD. Bei 1'148,54 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 58'627 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Abschläge von 37,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,94 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,29 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 47,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2026 auf 36,39 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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