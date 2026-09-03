Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend nahezu unbewegt

Bei der Eli Lilly-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 1'158,99 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der im Moment bei 7'754 Punkten tendiert. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'171,30 USD an. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'137,67 USD. Mit einem Wert von 1'170,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 147'323 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Bei 1'292,60 USD markierte der Titel am 20.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 10,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2025 bei 712,13 USD. Mit einem Kursverlust von 38,56 Prozent würde die Eli Lilly-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,88 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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