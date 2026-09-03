Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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03.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Donnerstagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 1'151,50 USD abwärts.
Um 16:28 Uhr fiel die Eli Lilly-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 1'151,50 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'704 Punkten steht. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'137,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1'170,00 USD. Der Tagesumsatz der Eli Lilly-Aktie belief sich zuletzt auf 75'011 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 12,25 Prozent Luft nach oben. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 712,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 38,16 Prozent Luft nach unten.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,88 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Eli Lilly hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,29 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eli Lilly in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22.97 Mrd. USD im Vergleich zu 15.56 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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