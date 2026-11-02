|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von Eli Lilly gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 1'407,59 USD ab.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 1'407,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'566 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'388,01 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1'402,52 USD. Zuletzt wechselten via New York 249'203 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 1'449,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 2,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2025 bei 834,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.60 Mrd. USD in den Büchern standen.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 35,28 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie
Healthcare-Aktien wie Eli Lilly, J&J & Co.: Was die Bewertungsprämie über den KI-Boom verrät
Eli Lilly-Aktie im Aufwind: US-Pharmakonzern hebt Jahres-Umsatzziel erneut an
S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
Analysen zu Eli Lilly
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gab im Montagshandel minimal nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendierte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.