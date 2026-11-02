Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Montagabend auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 1'407,59 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'566 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1'388,01 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1'402,52 USD. Zuletzt wechselten via New York 249'203 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 1'449,68 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 2,99 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2025 bei 834,60 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Eli Lilly-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 6,82 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 29.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,21 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.40 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.60 Mrd. USD in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 35,28 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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