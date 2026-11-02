Eli Lilly Aktie News: Anleger schicken Eli Lilly am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Eli Lilly-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 1'399,00 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'660 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'388,01 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 1'402,52 USD. Zuletzt wechselten 121'670 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.10.2026 bei 1'449,68 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 834,60 USD. Dieser Wert wurde am 01.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,82 USD belaufen. Am 29.10.2026 legte Eli Lilly die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 6,21 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,61 Prozent auf 24.40 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17.60 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 35,28 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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