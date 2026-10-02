Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gibt am Abend nach

Die Eli Lilly-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 1'140,25 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'715 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'136,90 USD. Bei 1'153,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 125'372 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 11,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 786,02 USD am 18.10.2025. Abschläge von 31,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 6,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,88 USD je Eli Lilly-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,29 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 22.97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly im Jahr 2026 36,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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