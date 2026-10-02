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02.10.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Eli Lilly gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 1'156,15 USD.

Eli Lilly
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Um 16:28 Uhr stieg die Eli Lilly-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 1'156,15 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'751 Punkten steht. Die Eli Lilly-Aktie zog in der Spitze bis auf 1'157,35 USD an. Bei 1'153,82 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 52'363 Eli Lilly-Aktien.

Am 20.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1'292,60 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.10.2025 bei 786,02 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Eli Lilly-Aktie 32,01 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,88 USD. Im Vorjahr erhielten Eli Lilly-Aktionäre 6,00 USD je Wertpapier. Eli Lilly gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.97 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Eli Lilly einen Gewinn von 36,59 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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