Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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02.09.2026 20:27:13
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Abend stärker
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 1'162,27 USD zu.
Das Papier von Eli Lilly konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 1'162,27 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'670 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 1'187,39 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1'169,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147'337 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Derzeit notiert die Eli Lilly-Aktie damit 10,08 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 712,13 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,73 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Eli Lilly-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,88 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Eli Lilly 6,00 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich Eli Lilly zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,94 USD gegenüber 6,29 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 22.97 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.56 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Den erwarteten Gewinn je Eli Lilly-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 36,39 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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