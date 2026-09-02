Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 1'177,59 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Eli Lilly-Aktie bei 1'187,39 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 1'169,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 64'499 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'292,60 USD) erklomm das Papier am 20.08.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Eli Lilly-Aktie derzeit noch 9,77 Prozent Luft nach oben. Bei 712,13 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,53 Prozent.

Eli Lilly-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,88 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Eli Lilly die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 22.97 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 47,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen

S&P 500-Titel Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor 5 Jahren verdient

Q2-Depot von Fisher Asset Management: Zukäufe bei NVIDIA, Caterpillar sticht heraus