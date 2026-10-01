Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Donnerstagabend schwächer

Die Eli Lilly-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,3 Prozent auf 1'142,24 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'668 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'139,99 USD ein. Bei 1'153,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 155'671 Eli Lilly-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'292,60 USD) erklomm das Papier am 20.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,16 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 765,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Eli Lilly-Aktie mit einem Verlust von 32,96 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2025 mit 6,00 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,88 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Eli Lilly am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 22.97 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Eli Lilly 15.56 Mrd. USD umgesetzt.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Eli Lilly ein EPS in Höhe von 36,59 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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