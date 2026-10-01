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01.10.2026 16:29:00

Eli Lilly Aktie News: Anleger schicken Eli Lilly am Donnerstagnachmittag ins Minus

Eli Lilly Aktie News: Anleger schicken Eli Lilly am Donnerstagnachmittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 1'148,23 USD.

Eli Lilly
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Die Eli Lilly-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1'148,23 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Im Tief verlor die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'143,02 USD. Bei 1'153,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 61'152 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,57 Prozent hinzugewinnen. Am 02.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 765,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Eli Lilly-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 6,00 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,88 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Eli Lilly am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,59 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
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