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01.09.2026 20:27:13

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Dienstagabend

Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly gewinnt am Dienstagabend

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Eli Lilly. Die Eli Lilly-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 1'163,29 USD.

Eli Lilly
941.21 CHF -0.82%
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Um 20:26 Uhr ging es für das Eli Lilly-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 1'163,29 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'631 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Eli Lilly-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1'188,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1'187,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 154'619 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 1'292,60 USD erreichte der Titel am 20.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Eli Lilly-Aktie 11,12 Prozent zulegen. Am 26.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 712,13 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Eli Lilly-Aktie.

Zuletzt erhielten Eli Lilly-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 6,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 6,88 USD aus. Eli Lilly liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 22.97 Mrd. USD gegenüber 15.56 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Eli Lilly-Gewinn in Höhe von 36,39 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Katherine Welles /Shutterstock.com
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