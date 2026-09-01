Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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01.09.2026 16:29:00
Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Die Aktie von Eli Lilly zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Eli Lilly-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.
Um 16:28 Uhr wies die Eli Lilly-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 1'172,53 USD nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'655 Punkten liegt. In der Spitze legte die Eli Lilly-Aktie bis auf 1'188,00 USD zu. Bei 1'187,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 81'299 Eli Lilly-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 1'292,60 USD. Der derzeitige Kurs der Eli Lilly-Aktie liegt somit 9,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 712,13 USD ab. Abschläge von 39,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,88 USD, nach 6,00 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 lud Eli Lilly zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eli Lilly ein EPS von 6,29 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,67 Prozent auf 22.97 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 36,39 USD je Eli Lilly-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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