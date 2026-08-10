Eli Lilly Aktie 947556 / US5324571083
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10.08.2026 08:52:00
Eli Lilly: US-Pharmakonzern will neues deutsches Werk trotz gestrichener Milliarden 2027 eröffnen
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Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Eli Lilly
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07.08.26
|Eli Lilly Aktie News: Eli Lilly am Freitagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
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05.08.26
|Eli Lilly-Aktie beflügelt: Prognose nach starkem Quartal erneut angehoben (AWP)
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05.08.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen S&P 500 zum Start steigen (finanzen.ch)
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05.08.26
|US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (AWP)
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05.08.26
|Korr: US-Pharmakonzern Lilly hebt erneut Umsatzziel (AWP)
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05.08.26
|Eli Lilly and Novo Nordisk raise profit outlook as weight-loss drug demand soars (Financial Times)
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04.08.26
|S&P 500-Papier Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Eli Lilly
|04.02.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|20.12.24
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|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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