Novo Nordisk Aktie 461641 / US6701002056
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05.08.2026 17:48:00
Eli Lilly: US-Konzern im Höhenflug, Novo Nordisk rechnet mit Rückgängen
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
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Novo Nordisk am 05.08.2026
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