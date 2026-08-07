Eli Lilly: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Eli Lilly präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.30 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.240 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 31.80 Milliarden CAD – ein Plus von 47.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eli Lilly 21.54 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch