Eli Lilly profitiert von neuen Medikamenten - Aktie im Plus

Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat im Schlussquartal 2019 erneut von der starken Nachfrage nach seinen neuen Medikamenten profitiert.

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 8 Prozent auf 6,11 Milliarden Dollar (rund 5,55 Mrd Euro), wie der Konzern am Donnerstag in Indianapolis mitteilte. Analysten hatten im Schnitt etwas weniger erwartet. Die Nachrichten sorgten an der NYSE zunächst für ein Minus. Dann gewann die Eli Lilly-Aktie letztlich jedoch 1,97 Prozent auf 142,67 Dollar.

Neben dem Diabetesmittel Trulicity erwiesen sich auch das Insulin Basaglar, das Krebsmittel Cyramza und das Schuppenflechtel-Mittel Taltz als Wachstumstreiber. Der Nettogewinn kletterte in den letzten drei Monaten des Jahres um rund ein Drittel auf fast 1,5 Milliarden Dollar. Entsprechend zufrieden zeigte sich Konzernlenker David Ricks. Eli Lilly befinde sich am Anfang einer spannenden Wachstumsperiode, befand er. Die positive Entwicklung solle 2020 fortgesetzt werden.

Für das laufende Jahr 2020 hat sich Eli Lilly ehrgeizige Ziele gesetzt und wird beim Umsatzziel etwas optimistischer. Die Erlöse sollen leicht auf 23,7 bis 24,2 Milliarden Dollar anwachsen. Bislang war der Konzern jeweils von 100 Millionen weniger ausgegangen. Im Gesamtjahr 2019 war der Umsatz um 4 Prozent auf 22,3 Milliarden Dollar gestiegen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie plant der Konzern 2020 weiter mit 6,70 bis 6,80 Dollar.

Eli Lilly will sich schlanker aufstellen und sich stärker auf die Entwicklung neuer Medikamente konzentrieren. Das Unternehmen befindet sich mitten im Umbau und hat sich von seiner Veterinärmedizinsparte Elanco getrennt.

