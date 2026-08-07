Eli Lilly präsentierte Quartalsergebnisse

Eli Lilly hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 BRL in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 116.09 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88.18 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch