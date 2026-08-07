|
07.08.2026 06:37:00
Eli Lilly präsentierte Quartalsergebnisse
Eli Lilly hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.02 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Eli Lilly ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.020 BRL in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Eli Lilly 116.09 Milliarden BRL umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31.66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 88.18 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Rally gerät ins Stocken -- SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.