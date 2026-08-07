Eli Lilly präsentierte Quartalsergebnisse

Eli Lilly hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 199.69 ARS präsentiert. Im Vorjahr hatten 128.98 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 32’368.64 Milliarden ARS gegenüber 17’871.52 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch