Eli Lilly legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Eli Lilly hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7.94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6.29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.97 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47.67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eli Lilly einen Umsatz von 15.56 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch