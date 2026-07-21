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Rechtsstreit 21.07.2026 20:18:00

Eli Lilly im Fadenkreuz: Novo Nordisk klagt wegen mutmasslich irreführender Werbeaussagen

Eli Lilly im Fadenkreuz: Novo Nordisk klagt wegen mutmasslich irreführender Werbeaussagen

Novo Nordisk wirft seinem Konkurrenten Eli Lilly irreführende Werbung für dessen Abnehm-Medikamente vor.

Novo Nordisk
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In einer Klage wirft der dänische Pharmakonzern seinem US-Rivalen vor, veraltete Studien in der Werbung für seine GLP-1-Medikamente Mounjaro und Zepbound zu nutzen und damit den Kunden zu versprechen, im Durchschnitt mehr Gewicht zu verlieren als mit Ozempic und Wegovy von Novo Nordisk.

In Wirklichkeit zeigen laut Novo Nordisk neuere Daten, dass die Medikamente des Unternehmens Patienten helfen können, eine vergleichbare Menge an Gewicht zu verlieren wie die von Eli Lilly.

Es ist der bislang direkteste Schlagabtausch zwischen den beiden Unternehmen, die um die Kontrolle des fast 80 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für Abnehmmedikamente kämpfen. Lilly konnte Novo durch die Vermarktung der überlegenen Vorteile seiner Spritze bei der Gewichtsabnahme schnell Marktanteile abnehmen, aber nun kämpft Novo darum, dieses Narrativ mit neueren Daten zu ändern.

Eli Lilly reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

In den vergangenen Monaten liess Eli Lilly eine Anzeige laufen, in der die Ergebnisse einer vom Unternehmen gesponserten Studie beworben wurden. Diese verglich die höchsten Dosen seines Adipositas-Medikaments Zepbound mit niedrigeren Dosen des Adipositas-Medikaments Wegovy von Novo Nordisk.

Rechtsstreit mit Vorgeschichte

Novo Nordisk sandte im April eine Unterlassungsaufforderung an Eli Lilly und forderte das Unternehmen auf, die Werbung einzustellen, erklärte jedoch, keine Antwort erhalten zu haben.

Daraufhin wies Eli Lilly laut der Klageschrift in der Anzeige darauf hin, dass eine höher dosierte Version von Wegovy nicht in die Studie einbezogen worden sei. Novo erklärte in der Klage, dass der Haftungsausschluss im Text nicht so offensichtlich gewesen sei wie der in der Anzeige angestellte Vergleich des Gewichtsverlusts von 50 Pfund gegenüber 33 Pfund.

Die Studie mit dem Namen Surmount-5 ergab, dass Teilnehmer, die den als Zepbound vermarkteten Wirkstoff Tirzepatid einnahmen, im Durchschnitt 20,2 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Diejenigen, die Semaglutid einnahmen, das als Wegovy vermarktet wird, verloren im Durchschnitt 13,7 Prozent. Dies entsprach einem durchschnittlichen Verlust von rund 50 Pfund bzw. 33 Pfund bei Patienten mit einem durchschnittlichen Startgewicht von etwa 249 Pfund.

Diese Behauptung von 50 gegenüber 33 Pfund, die Eli Lilly in seiner Anzeige hervorhebt, sei das Problem, sagte John Kuckelman, Senior Vice President und Chefjustiziar von Novo Nordisk. "Sie hinterlassen bei den Verbrauchern den falschen Eindruck, dass das Lilly-Produkt dem Novo-Produkt weit überlegen ist", sagte Kuckelman. "In Wirklichkeit ist es überhaupt nicht überlegen."

Eli Lilly nutzte irreführende Daten bei der Werbung

Eine neuere Studie zu Semaglutid in einem späten Stadium zeigte, dass Patienten, die eine einmal wöchentliche, höhere Dosis von 7,2 Milligramm einnahmen, über 72 Wochen hinweg durchschnittlich 19 Prozent ihres Gewichts verloren. Das entsprach einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von rund 47 Pfund und lag damit viel näher an dem Durchschnitt von 50 Pfund, den das Medikament von Eli Lilly in klinischen Studien zeigte.

Diese höhere Wegovy-Dosis wurde im März zugelassen. Es gibt keine direkte Vergleichsstudie, die sie mit der höchsten Dosis von Zepbound vergleicht.

Die Lücke zwischen einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 50 Pfund und 33 Pfund sei so gravierend, dass Patienten bei der Entscheidung, welches Medikament sie wählen sollen, möglicherweise gar keine anderen Faktoren in Betracht ziehen, sagte Kuckelman.

Das Unternehmen merkte ausserdem an, dass Eli Lilly ähnlich irreführende Vergleiche hinsichtlich der Blutzuckersenkung bei seinem Typ-2-Diabetes-Medikament Mounjaro im Vergleich zu Ozempic von Novo Nordisk sowie hinsichtlich des Gewichtsverlusts bei seiner Adipositas-Pille anstelle.

Harter Konkurrenzkampf bei GLP-1-Präparaten

Nachdem Novo Nordisk beim Umsatz mit injizierbaren GLP-1-Präparaten hinter Eli Lilly zurückgefallen war, hat sich das Unternehmen kürzlich auf dem Markt für Adipositas-Pillen an die Spitze gesetzt. In separaten Studien verloren Personen, die die Wegovy-Pille von Novo Nordisk einnahmen, nach 64 Wochen durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Körpergewichts, verglichen mit 12,4 Prozent nach 72 Wochen bei der höchsten Dosis der GLP-1-Pille Foundayo von Eli Lilly, die auch als Orforglipron bekannt ist.

Sollte Eli Lilly die Anzeigen nicht innerhalb von zwei Tagen freiwillig zurückziehen, sagte Kuckelman, werde das Unternehmen eine gerichtliche Verfügung beantragen, um die Anzeigen sofort blockieren zu lassen. Laut der Klageschrift fordert das Unternehmen zudem finanzielle Entschädigung, einschliesslich aller Gewinne, die Eli Lilly durch die Anzeigen erzielt hat.

Im NYSE-Handel gewinnt die Eli Lilly daraufhin 1,38 Prozent auf 1'162,78 US-Dollar.

DJG/DJN/mgo/brb

DOW JONES

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