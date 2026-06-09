|Klinische Daten
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09.06.2026 08:43:00
Eli-Lilly-Daten zu GLP-1 Wirkstoff auch für Roche spannend - Aktien im Blick
Der US-Pharmakonzern Eli Lilly hat neue klinische Daten zu seinem oralen GLP-1-Wirkstoff Orforglipron (Markenname: Foundayo) vorgestellt.
Dies dürfte auch Roche-Investoren interessieren. Denn der Wirkstoff Orforglipron wurde ursprünglich vom japanischen Biopharmaunternehmen Chugai Pharmaceutical entdeckt und entwickelt. Chugai lizenzierte das Molekül bereits 2018 an Eli Lilly, das seither die klinische Entwicklung sowie die spätere Vermarktung übernommen hat.
Chugai - an dem Roche rund 60 Prozent hält - erzielt zwar keinen direkten Produktumsatz, wird aber über Meilensteinzahlungen und laufende Lizenzgebühren (Royalties) von einem möglichen Erfolg profitieren. Roche dürfte also als Mehrheitsaktionär von Chugai indirekt an diesen möglichen Einnahmen teilhaben.
hr/rw
Basel/Indianapolis (awp)
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