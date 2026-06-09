Eli-Lilly-Daten zu GLP-1 Wirkstoff auch für Roche spannend - Aktien im Blick

Dabei zeigte der Wirkstoff sowohl in der Behandlung von Fettleibigkeit als auch bei Diabetes-Patienten eine starke Wirkung, wie der US-Konzern am Dienstag mitteilte.

Dies dürfte auch Roche-Investoren interessieren. Denn der Wirkstoff Orforglipron wurde ursprünglich vom japanischen Biopharmaunternehmen Chugai Pharmaceutical entdeckt und entwickelt. Chugai lizenzierte das Molekül bereits 2018 an Eli Lilly, das seither die klinische Entwicklung sowie die spätere Vermarktung übernommen hat.

Chugai - an dem Roche rund 60 Prozent hält - erzielt zwar keinen direkten Produktumsatz, wird aber über Meilensteinzahlungen und laufende Lizenzgebühren (Royalties) von einem möglichen Erfolg profitieren. Roche dürfte also als Mehrheitsaktionär von Chugai indirekt an diesen möglichen Einnahmen teilhaben.

hr/rw

Basel/Indianapolis (awp)