elf Beauty stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

elf Beauty hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.580 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 479.4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte elf Beauty einen Umsatz von 353.7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch