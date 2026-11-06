elf Beauty präsentierte Quartalsergebnisse

elf Beauty gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0.50 USD. Im letzten Jahr hatte elf Beauty einen Gewinn von 0.050 USD je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 520.8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte elf Beauty 343.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch