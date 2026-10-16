Elevator Communications öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elevator Communications hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.97 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 15.44 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Elevator Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1.17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11.35 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch