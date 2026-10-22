Elevance Health legte Quartalsergebnis vor

Elevance Health hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 6.27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Elevance Health 5.32 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 51.43 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 50.71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch