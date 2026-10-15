ELEMENTS,Inc Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ELEMENTS,Inc Registered hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.17 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ELEMENTS,Inc Registered ein EPS von -6.920 JPY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ELEMENTS,Inc Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48.46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.53 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.03 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch