Elemental Royalty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Elemental Royalty stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat Elemental Royalty 32.9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 161.56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch