Elemental Royalty verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Elemental Royalty stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.06 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20.8 Millionen USD – ein Plus von 203.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elemental Royalty 6.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch