18.02.2026 08:40:44
Element Solutions Q4 Earnings Decline Despite Higher Sales; Guides Full-year Adj. EBITDA Higher
(RTTNews) - Element Solutions Inc. (ESI), a specialty chemicals company, on Wednesday reported lower fourth-quarter earnings despite higher sales, as increased operating costs and other expenses weighed on results.
Net income attributable to common stockholders fell to $6.1 million, or $0.03 per share, from $54.7 million, or $0.23 per share, in the prior-year quarter.
Total other expense widened to $38.7 million from $8.1 million, driven by higher other expenses of $24.3 million compared with gain 4.7 million last year.
Excluding one-time items, adjusted earnings rose to $89.7 million or $0.37 per share from $85.3 million or $0.35 per share a year ago.
Operating income declined to $69.7 million from $74.9 million, as higher selling, technical, general and administrative expenses and increased research and development spending offset gross profit growth.
Adjusted EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation) increased 5% to $136 million, compared with $130 million in the fourth quarter of 2024.
Net sales rose 8% to $676.2 million from $624.2 million in the prior-year quarter, while organic net sales increased 10%.
Looking ahead, the company expects first-quarter 2026 adjusted EBITDA to be between $140 million and $155 million. For the full-year, adjusted EBITDA is projected in the range of $650 million to $670 million, compared with this year's $548 million.
Element Solutions shares gained 1.83% after hours after closing at $32.32 on Tuesday.
16.02.26
|Ausblick: Platform Specialty Products legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
27.10.25
|Ausblick: Platform Specialty Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
