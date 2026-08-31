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31.08.2026 06:37:00
Element One Hydrogen and Cri1cal Minerals öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Element One Hydrogen and Cri1cal Minerals hat am 28.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.ch
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