Element Lifestyle Retirement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Element Lifestyle Retirement hat am 28.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.81 Prozent auf 0.3 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1.21 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Element Lifestyle Retirement einen Umsatz von 1.07 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch