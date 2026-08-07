Element Financial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Element Financial liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Element Financial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0.39 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Element Financial mit 0.390 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9.61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 822.3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 750.2 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch