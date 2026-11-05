Element Financial: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Element Financial präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.46 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0.430 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 839.8 Millionen CAD gegenüber 790.2 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch