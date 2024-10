Elektrolyseur-Deal geplatzt: Hy Stor Energy streicht Vereinbarung mit NEL ASA - Was passiert mit der NEL-Aktie?

• NEL ASA verliert Kapazitätsreservierung• Stornierung ohne Auswirkungen auf Auftragsbestand• NEL-Aktie steuert auf tiefroten Start zu

Im April informierte der norwegische Wasserstoffriese NEL ASA per Pressemitteilung darüber, dass eine Vereinbarung mit Hy Stor Energy über die Reservierung von mehr als einem Gigawatt an alkalischer Elektrolyseurausrüstung geschlossen wurde. Als exklusiver Elektrolyseur-Partner von Hy Stor Energy für die erste Phase des Mississippi Clean Hydrogen Hub (MCHH) werde NEL alkalische und PEM-Technologie in grossem Massstab bereitstellen und ausserdem seine Wasserstoffkompetenz und -erfahrung einbringen, hiess es damals. Daraus wird nun jedoch nichts. Wie NEL am Montagabend mitteilte, habe Hy Stor Energy die Vereinbarung aufgekündigt.

Hy Stor Energy beendet Vereinbarung zur Kapazitätsreservierung bei NEL ASA

Hy Stor Energy habe die Kapazitätsreservierungsvereinbarung für den Mississippi Clean Hydrogen Hub gestrichen, heisst es in der Pressemitteilung von NEL. Dieser Schritt habe laut dem norwegischen Konzern jedoch keine Auswirkungen auf den Auftragsbestand, da noch keine feste Bestellung vorlag und die Kapazität somit nicht verbucht wurde. "Gemäss den Rechnungslegungsstandards von NEL wurde die Kapazitätsreservierung nicht als Auftragseingang betrachtet, daher hat die Stornierung keine Auswirkungen auf den Auftragsbestand", schreibt das Unternehmen in seiner recht knappen Mitteilung. Man werde jedoch die "nicht erstattungsfähige Kapazitätsreservierungsgebühr" einbehalten, so NEL weiter. Wie hoch diese Gebühr ist, wurde jedoch nicht gesagt.

So reagiert die NEL-Aktie

Am Montag vor Veröffentlichung der Pressemitteilung konnte die NEL-Aktie an der EURONEXT in Oslo noch um 5,7 Prozent zulegen und schloss bei 4,99 Norwegischen Kronen. Der "theoretische Eröffnungspreis" der NEL-Aktie am Dienstag wird von der EURONEXT zeitweise mit 4,592 Norwegischen Kronen angegeben - das wäre ein sattes Minus von 7,98 Prozent. Es bleibt momentan jedoch noch abzuwarten, wie der Markt tatsächlich auf die stornierte Reservierung reagieren wird.

Redaktion finanzen.ch