Elektroimportoren AS Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Elektroimportoren AS Registered hat sich am 19.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Beim Umsatz wurden 388.4 Millionen NOK gegenüber 367.2 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch