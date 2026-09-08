Elektro Primorska dd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Elektro Primorska dd hat sich am 05.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS belief sich auf 0.02 EUR gegenüber 0.080 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.0 Millionen EUR – ein Plus von 6.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Elektro Primorska dd 11.3 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch