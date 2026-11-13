Elektro Maribor dd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Elektro Maribor dd Registered hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.03 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.030 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Elektro Maribor dd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 17.0 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 1.31 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch