Elektro Ljubljana dd legte Quartalsergebnis vor

Elektro Ljubljana dd präsentierte in der am 04.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.04 EUR. Im letzten Jahr hatte Elektro Ljubljana dd einen Gewinn von 0.080 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Elektro Ljubljana dd im vergangenen Quartal 25.6 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Elektro Ljubljana dd 23.3 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch