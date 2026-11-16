Elektro Ljubljana dd gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Elektro Ljubljana dd hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0.04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Elektro Ljubljana dd noch ein Gewinn pro Aktie von 0.030 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 24.4 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.5 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch