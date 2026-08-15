Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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15.08.2026 07:00:00
Elektro-Erstflug, Airbus-A350F-Zeitplan, Boeing-777X-Diskussion
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In eigener Sache
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Airbus SE
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14.08.26
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 sackt zum Ende des Freitagshandels ab (finanzen.ch)
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14.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 beendet die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
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14.08.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
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14.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
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14.08.26
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
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14.08.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
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14.08.26
|Pluszeichen in Paris: CAC 40-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
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14.08.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)