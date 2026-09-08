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08.09.2026 06:37:00
Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered hat sich am 05.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 EUR gegenüber 0.080 EUR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 14.8 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered 14.6 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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