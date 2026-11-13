Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Elektro Celje javno podjete za distribucijo electricne energije dd Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15.1 Millionen EUR im Vergleich zu 14.5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch